Maria spielt am Montag - Williams in der Nacht

Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria eröffnet aus deutscher Sicht die US Open der Tennisprofis in New York.

Die 35-Jährige aus Bad Saulgau, die mit ihrer Familie seit Jahren in Florida lebt, trifft am Montag (17.00 Uhr MESZ/Eurosport) auf die an Position drei gesetzte Maria Sakkari. In Wimbledon hatte Maria das Duell mit der Griechin in der dritten Runde überraschend gewonnen.

