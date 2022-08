Formel 1: Entscheidung in brisantem Piastri-Fall steht bevor

Das bestätigte Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer am Samstag am Rande des Großen Preises von Belgien (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky). Bezüglich des Termins vor dem Contract Recognition Board (CRB) sei er „sehr zuversichtlich“, betonte Szafnauer. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Der 21-jährige Australier Piastri habe im vergangenen November einen neuen Vertrag bei Alpine unterschrieben, der auch für 2023 gültig sei und zudem eine Option für die Saison 2024 enthalte, erklärte Szafnauer. Er gehe fest davon aus, dass in diesem Vertrag "alles zu finden ist, was darin enthalten sein muss". Alpine habe etwa keine Frist verstreichen lassen, wie er "überall lese". Dies sei "frei erfunden", sagte Szafnauer.

Alpine-Chef zu Schumacher befragt

Piastri allerdings lehnte dankend ab. Er erklärte zudem, über das Saisonende hinaus nicht an Alpine gebunden zu sein, das viel Geld in dessen Ausbildung gesteckt hat. Szafnauer beteuerte, Alpine habe Piastris Beförderung nicht ohne dessen Wissen öffentlich gemacht. Auch sei das Verhältnis nicht zerstört, Piastri weile an diesem Wochenende in der Fabrik des Teams und arbeite im Simulator.