Bundesliga: VfL-Torhüter schlägt wegen VAR - und entschuldigt sich VAR-Wirbel! Riemann schlägt Alarm

Reis kritisiert VAR-Eingriff: "Wenn man zehn Zeitlupen hat..."

Manuel Riemann unterläuft bei der bitteren Niederlage des VfL Bochum in Freiburg ein Fehler, der Konsequenzen hat. Der Torhüter entschuldigt sich, übt aber vor allem auch Kritik an einer Schiedsrichterentscheidung.

Kein Spieltag ohne kontroverse Schiedsrichter-Entscheidung!

Diesmal ging es in der Bundesliga schon am Freitag zum Auftakt des Wochenendes los. Der SC Freiburg setzte sich gegen den VfL Bochum in einem unterhaltsamen Spiel durch, der einzige Treffer fiel nach einem durch den VAR unterstützten Elfmeter. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Sehr zum Ärger der VfL-Protagonisten, allen voran Manuel Riemann. Der Torhüter hatte den Strafstoß mit einem Foul an Roland Sallai kurz nach Wiederanpfiff verursacht. Schiedsrichter Marco Fritz hatte die Szene zuerst weiterlaufen lassen, nach einem Hinweis durch den Video-Assistenten aber doch auf den Punkt gezeigt.

„Wir sagen auf der einen Seite, er macht es clever und auf der anderen Seite: Es wird immer schwerer, ein klares Foul zu erkennen“, monierte Riemann am Tag nach dem Spiel bei Instagram. „Ich für meinen Teil kann sagen, ich ziehe ihn an der Hose und vielleicht gibt das Regelwerk einen Elfmeter her, aber auch wirklich nur vielleicht.“

Riemann: Das falsche Zeichen für unseren Sport

Riemanns Zupfer an Sallais Hose war in diversen Wiederholungen tatsächlich sehr deutlich zu erkennen . Der Torhüter weiter: „Aber ich sehe auch, dass ich den Spieler nach hinten ziehe und er mit beiden Beinen abspringt und nach vorne fällt. Das ist kein normaler Bewegungsablauf für ein Foulspiel.“

Jeder könne die Situation für sich bewerten, aber „ich finde es falsch, für so etwas Elfmeter zu geben. Denn dann kommen wir bald an einen Punkt, an dem es nach jeder Ecke Elfmeter geben muss.“ Riemann sieht darin ein großes Problem und schlägt Alarm: „Meiner Meinung nach das falsche Zeichen für unseren so tollen Sport.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Gleichzeitig gab der VfL-Profi auch zu, dass dem Foulspiel ein eigener Fehler vorausgegangen war: „Liebe Fans, ich nehme diese Niederlage heute auf meine Kappe. Die Mannschaft hat ein super Auswärtsspiel beim SC Freiburg gespielt. Ein kleiner Fehler meinerseits hat zu diesem Elfmeter geführt.“

Auch Reis sieht keine klare Fehlentscheidung

Nach einer hohen und eigentlich harmlosen Flanke hatte Riemann sich verschätzt, der Ball rutschte ihm im strömenden Regen von Freiburg durch die Fingerspitzen. Sallai, der sich den herunterfallenden Ball übrigens unabsichtlich mit der Hand vorlegte, wurde dann vom fallenden Keeper an der Hose gepackt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Wie Riemann sah auch VfL-Trainer Thomas Reis - der am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass zu Gast sein wird - keinen Strafstoß: „Ich bleibe bei meiner Meinung. Es ist keine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Wenn man sich die Fernsehbilder anschaut, dann sieht man nach einigen Wiederholungen einen Griff an die Buxe. Aber der Spieler macht es einfach auch clever.“

Fest steht auch nach dem Auftakt in den Spieltag nur: Die Schiedsrichterleistungen und die Unterstützung durch den VAR bleiben ein Dauerthema.

