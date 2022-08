FC Bayern startet bei Inter Mailand

Der deutsche Rekordmeister Bayern München startet auswärts beim italienischen Vize-Meister Inter Mailand am 7. September in die Champions League.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München startet auswärts beim italienischen Vize-Meister Inter Mailand am 7. September in die Champions League. Das Wiedersehen mit Robert Lewandowski im Duell mit dem FC Barcelona in Gruppe C steigt laut UEFA-Spielplan am 13. September in der Allianz Arena (beide 21.00 Uhr).