WWE SmackDown: Schock-Bild nach heftiger Attacke vor Gigantenduell

Drew McIntyre wird bei WWE SmackDown Opfer einer heftigen Attacke von Roman Reigns und Co. - die reale Härte demonstriert ein Beweisbild nach der Show.

Eines der größten Titelmatches des WWE-Jahres vor Mega-Kulisse in Europa rückt immer näher - und Roman Reigns‘ Herausforderer Drew McIntyre nimmt viel auf sich, um weiteren Hype zu kreieren.

Roman Reigns und Co. verprügeln Drew McIntyre heftig

Die Usos schritten in das Match zwischen McIntyre und Sami Zayn ein, der für Reigns als „Honorary Uce“ ebenfalls Lakaienarbeit übernimmt. McIntyre gewann es zwar trotzdem, wurde danach aber von Reigns und den Usos übermannt.

McIntyre fordert den seit bald zwei Jahren regierenden Reigns am 3. September bei der Stadionshow Clash at the Castle im walisischen Cardiff heraus.