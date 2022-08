IOC-Präsident Bach: "Wettbewerb für 2036 in vollem Gange"

Er habe "nie ein Geheimnis draus gemacht", dass er "gerne" eine deutsche Bewerbung "sehen würde. Also unsere Türen sind offen, aber der Wettbewerb für 2036 ist in vollem Gange." Bach führt das "überwältigende Interesse" an der Ausrichtung der Sommerspiele in 14 Jahren auf die "tiefgreifenden Reformen" des IOC zum "Vergabeverfahren und der Organisation der Spiele" zurück.