Gladbach-Coach Farke setzt auf "brutale" Ehrlichkeit

So geht Hofmann mit Farkes "Durchbeleidigen" um

Fußballer spielten am besten, „wenn sie sich wertgeschätzt fühlen, wenn Vertrauen da ist, wenn klare Maßstäbe da sind, klare Werte und klare Ideen, die auch dann noch gelten, wenn Stimmungen in der Medienlandschaft kippen“, sagte der 45-Jährige im FAZ -Interview. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Farke: Es ist nicht angebracht, sich zu beschweren

Zudem baut Farke auf gesunde Gelassenheit. „Wir alle im Bereich Bundesliga haben oft die Tendenz, uns über bestimmte Dinge in unserem Business zu beschweren: über den Druck, der da ist, über das Privatleben, das man opfern muss, über den Zeitaufwand“, erläuterte er: „Aber ich finde, wir alle führen so ein privilegiertes Leben und erfahren so viel Glück und Bestätigung, da ist es nicht angebracht, sich zu beschweren.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)