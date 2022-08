Transfermarkt: Wegen Transferchaos - Spartak stichelt wieder gegen Barca

Chaos in Barcelona: "Das finde ich wirklich dreist"

Der FC Barcelona hat in der laufenden Transferperiode Probleme, die Neuzugänge rechtzeitig zu registrieren. Spartak Moskau reagiert darauf auf seine eigene Art - und das nicht zum ersten Mal.

Den Deal hat der Traditionsklub aus der russischen Hauptstadt genutzt, um dem FC Barcelona noch einen kleinen Seitenhieb mitzugeben. Via Twitter verkündete man, dass der Neuzugang ohne Probleme registriert werden konnte.

Dazu fragte man noch schnippisch in Richtung Barcelona, ob die Katalanen neidisch seien und garnierte diese Frage mit einem kichernden Smiley, der sich die Hand vor den Mund hält.

Damit spielt die Social-Media-Abteilung der Russen auf die finanziellen Probleme des 26-maligen spanischen Meisters an. Mehrere Neuzugänge, unter anderem Robert Lewandowski, konnte Barca erst kurz vor dem ersten Saisonspiel gegen Rayo Vallecano (0:0) registrieren. Der Franzose Jules Koundé verpasste sogar die ersten beiden Spieltage wegen der fehlenden Registrierung.

Spartak-Neuzugang Keita hat eine Barca-Vergangenheit

Für zusätzliche Ironie sorgt die Vergangenheit von Keita. Der 27-Jährige ist in Girona geboren und durchlief die Jugendakademie der Katalanen. Im Alter von 15 Jahren wurde er aufgrund disziplinarischer Probleme zu UE Cornellà abgeschoben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Spartak Moskau in dieser Transferperiode via Social Media auf sich aufmerksam macht. Bereits Anfang Juni reagierten die Russen auf ein Angebot des FC Bayern München an den FC Liverpool, um den Wechsel von Sadio Mané zu realisieren.