Alarmierende Zahlen: Die Eintracht-Krise, die keiner mitbekommen hat

Christopher Michel

Die Europapokal-Performance der Frankfurter scheint noch immer alles zu überschatten. Dabei führen die Hessen ihren Negativtrend aus der vergangenen Bundesliga-Saison schlichtweg fort.

Eintracht Frankfurt ist nach drei Spieltagen weiterhin sieglos. Es ist die Fortsetzung eines Negativtrends. Das Jahr 2022 verläuft auf Bundesligaebene katastrophal für die Hessen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der 18. Mai 2022 war ein Tag für die Geschichtsbücher von Eintracht Frankfurt. Die Hessen holten die Europa League und krönten eine starke Reise auf internationalem Parkett. Keine Frage: Trainer Oliver Glasner und seine Mannschaften hatten eine perfekte Europapokal-Performance hingelegt. Doch die Leistungen in der Bundesliga gingen dadurch völlig unter. Dabei ist sie das „tägliche Brot“.

Eintracht trifft zu selten und kassiert zu viele Gegentore

Im Jahr 2022 hat die Eintracht in insgesamt 20 Partien saisonübergreifend nur drei Siege eingefahren. An den letzten Erfolg erinnern sich Statistikfreaks: Am 13. März besiegten die Frankfurter den VfL Bochum mit 2:1. Seitdem? Viel Leerlauf. Inzwischen wartet die Eintracht seit elf Bundesligapartien auf einen Sieg.

21 eigene Treffer sprechen für offensive Harmlosigkeit. 43 Gegentore deuten auf eine wackelige Defensive hin. Natürlich war im Schlussspurt der vergangenen Saison der Fokus auf Europa gelegt. Doch bis zum 30. Spieltag gab es noch die Möglichkeit, sich auch über die Liga für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Natürlich war es ein schwieriger Spagat für die Hessen. Dennoch sind es bedenkliche Zahlen, die durch den Erfolg in Europa lange Zeit keine Rolle mehr spielten. 17 Zähler in 20 Partien 2022? Viel zu wenig für die hohen Ansprüche des Klubs.

Die Eintracht hat 2022 einen Punkteschnitt von 0,85

Von den aktuellen Bundesligisten – die beiden Aufsteiger Werder Bremen und Schalke 04 ausgeklammert – war nur Hertha BSC (13 Punkte) in diesem Zeitraum schwächer. Der Eintracht-Punkteschnitt in der Bundesliga im Jahr 2022? Er liegt bei 0,85. Hochgerechnet auf eine gesamte Saison kämen die Frankfurter auf 29 Zähler - damit stieg Arminia Bielefeld direkt ab.

Frappierend ist dabei die Heimschwäche. Glasner hatte die Frankfurter nach der besten Heim-Saison der Vereinshistorie (37 Punkte) übernommen. Seitdem gab es im eigenen Stadion insgesamt nur vier Siege zu feiern. Im Jahr 2022 jubelten die Frankfurter einzig gegen den VfL Bochum. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Eintracht-Trainer Glasner gibt zu: „Keine angenehme Statistik“

Der Auftritt gegen Köln am vergangenen Wochenende war dabei eine Fortsetzung der Leistungen im nationalen Wettkampf. Die Eintracht kam vor eigenem Publikum nur zu wenigen großen Möglichkeiten. Vier Abschlüsse innerhalb des Sechzehners zeigen das altbekannte Problem auf: Frankfurt hat große Mühe, sich überhaupt eine Chance zu erarbeiten. „Es ist nicht so einfach, Seriensiege in der Bundesliga zu feiern. Jeder Spieltag ist hart umkämpft“, sagte Glasner.

Die Statistik sei „keine so angenehme“. Sie wird bei einer dauerhaften Fortsetzung auch zum großen Problem. Will die Eintracht ihre hochgesteckten Ziele – national und in der Champions League - nicht frühzeitig verfehlen, ist ein sofortiger „Turnaround“ Pflicht. Beim selbstbewussten Aufsteiger in Bremen am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER) jedenfalls ist dafür eine klare Leistungssteigerung nötig.

