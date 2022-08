Theis kehrt zurück: Entscheidung über EM-Einsatz am Dienstag

Anzeige

EM-Einsatz von Daniel Theis offen © AFP/SID/NICOLAS ASFOURI

SID

Der angeschlagene NBA-Vizechampion Daniel Theis kehrt am Freitagabend in München zur deutschen Nationalmannschaft zurück.

Der angeschlagene NBA-Vizechampion Daniel Theis kehrt am Freitagabend in München zur deutschen Nationalmannschaft zurück. Ob der 30-Jährige ab Donnerstag bei der Basketball-EM auflaufen kann, soll sich am Dienstag entscheiden. Das teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) mit.

Theis (Indiana Pacers) hatte am vergangenen Wochenende wegen Knieproblemen den Supercup in Hamburg verpasst. Auch beim WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag in Schweden fehlte der Center aus Salzgitter. Theis werde "in den kommenden Tagen steigernd belastet", hieß es in der DBB-Mitteilung.

