Niederlage in Freiburg: Bochum weiter Tabellenletzter

Viertes Spiel, vierte Niederlage: Der VfL Bochum hat nach dem bitteren 0:7 gegen Bayern München den nächsten Dämpfer in der Fußball-Bundesliga einstecken müssen. Das Team von Trainer Thomas Reis unterlag zum Auftakt des vierten Spieltags nach einem offenen Schlagabtausch beim SC Freiburg mit 0:1 (0:0). Während Bochum Tabellenletzter bleibt, springen die Freiburger zumindest für eine Nacht auf den zweiten Platz.

Vincenzo Grifo (48.) brachte Freiburg in Führung. Seinen Elfmeter zuvor hatte Bochums Manuel Riemann vor 32.800 Zuschauern im Europapark-Stadion noch pariert, im zweiten Nachschuss war Grifo dann erfolgreich. Bochums Schlussoffensive wurde nicht mit dem Ausgleich belohnt.

Reis änderte sein Team gegenüber der Klatsche gegen die Bayern auf vier Positionen. Jacek Goralski, Gerrit Holtmann, Erhan Masovic und Konstantinos Stafylidis rückten in die Startelf. "Wichtig ist, dass wir an uns glauben", sagte Reis vor der Partie: "Das war bisher nicht die DNA, wie wir Fußball spielen wollen. Wir müssen unsere Spielweise implementieren."

Die Bochumer, die mit null Punkten und 3:12 Toren so schlecht wie noch nie in eine Saison gestartet waren, begannen mutig, attackierten die Freiburger früh und kamen durch Holtmann (9.) und Takuma Asano (12.) zu ersten Torchancen.

Doch in der Folge rissen die Gastgeber die Kontrolle immer mehr an sich und näherten sich dem Bochumer Tor. Zunächst verpasste Freiburgs Ritsu Doan (18.) die Führung, danach vergab das Team von Trainer Christian Streich eine Dreifach-Chance (22.), an dessen Ende Nicolas Höfler aus kurzer Distanz knapp rechts vorbeischoss.