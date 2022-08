Djokovic, Federer, Nadal? Tennis-Ikone Mats Wilander beendet GOAT-Debatte

Nadal schwärmt: Dieser Tennis-Star treibt ihn an

Dabei nannte der siebenfache Grand-Slam-Sieger auch die Situation von Novak Djokovic, der nach den Australian Open nun auch die US Open verpassen wird: „Aufgrund seiner persönlichen Probleme und wegen der aktuellen Situation auf der Welt bin ich nicht bereit, mich festzulegen, wer der Größte aller Zeiten sein wird.“

Wilander sieht alle drei auf Augenhöhe

Zur Erklärung: Der Djoker fehlt beim Grand Slam in New York, weil er ungeimpft nicht in die USA einreisen darf. (Kalender der ATP-Saison 2022)