Regionalliga Bayern: Sandro Wagner jubelt mit Unterhaching im Spitzenspiel - Bayern II wartet weiter auf einen Sieg

In der Regionalliga Bayern marschieren Sandro Wagner und die SpVgg Unterhaching weiter vorneweg. Der FC Bayern München II kann wieder nicht gewinnen.

Am 9. Spieltag in der Regionalliga Bayern hat sich die SpVgg Unterhaching erneut keine Blöße gegeben und feierte mit einem 1:0-Sieg bei den Würzburger Kickers den dritten Sieg in Folge.