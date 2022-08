"Ein Wunder": FC Vaduz qualifiziert sich als erster Klub aus Liechtenstein für Conference League

Der FC Vaduz zieht als erster Klub aus Liechtenstein in die Hauptrunde eines europäischen Wettbewerbs ein. Dabei spielt der Verein in der zweiten Schweizer Liga und ist dort Abstiegskandidat.

Als am Donnerstag um kurz nach 23 Uhr die Spieler und Betreuer des FC Vaduz auf das Feld liefen, feierten sie so, als hätten sie einen historischen Titel gewonnen. Davon sind die Akteure meilenweit entfernt. Doch Geschichte geschrieben haben sie zweifelsfrei.

Das 1:0 im Rückspiel bei Rapid Wien bedeutet nach einem 1:1 im Hinspiel nämlich einen Startplatz in der Conference League. In der Gruppenphase geht es nun gegen AZ Alkmaar (Niederlande), Apollon Limassol (Zypern) und SK Dnipro-1 (Ukraine).

Nie zuvor schaffte ein Klub aus Liechtenstein diesen Schritt in die Hauptrunde eines europäischen Wettbewerbs. Und Vaduz hat es oft probiert. Satte 26 Mal seit 1992/1993 nahm das Team an den Qualifikationsrunden teil. Immer scheiterte der Vertreter recht schnell. Der 27. Versuch war aber erfolgreich.

Vaduz-Sensation sorgt für wütende Rapid-Fans

Vaduz spielt in zweiter Schweizer Liga

Mittelfeldspieler Kristijan Dobras meinte nach der Sensation schmunzelnd: „Vielleicht haben wir mit dem Einzug in die Conference League ein paar Leute geweckt und vielleicht kommen dann nächsten Sonntag zum Heimspiel 20, 30 Leute mehr.“ Er glaubt: „Das wird noch länger in Erinnerung bleiben in Österreich und in Liechtenstein.“