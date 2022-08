NBA-Millionenbetrug: Williams bekennt sich schuldig

New York (SID) - Der frühere NBA-Profi Terrence Williams hat sich im Prozess wegen Versicherunsgbetrugs in Millionenhöhe schuldig bekannt. Das gab die Staatsanwaltschaft des Southern District of New York am Freitag bekannt. Williams gilt als Drahtzieher in der Affäre und ist einer von insgesamt 18 ehemaligen Basketballern, die angeklagt wurden. Das Urteil gegen Williams (35) soll am 25. Januar fallen.