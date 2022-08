Düsseldorf holt ersten Sieg im August und ist Dritter

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Sieg seit gut einem Monat gefeiert und steht nun wieder in der Aufstiegszone.

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Sieg seit gut einem Monat gefeiert und steht nun zumindest für eine Nacht wieder in der Aufstiegszone. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune setzte sich zum Auftakt des 6. Spieltags mit 4:0 (0:0) gegen Jahn Regensburg durch, drei Spiele in Folge hatte Düsseldorf zuvor nicht gewonnen.