Hummels-Schreck beim BVB vor Berlin-Spiel

Borussia Dortmund will nach der Bremen-Pleite in Berlin wieder angreifen. Eine Szene im Abschlusstraining sorgt jedoch für Aufregung um Mats Hummels.

Am vierten Spieltag der Bundesliga steht für Borussia Dortmund das Auswärtsspiel bei Hertha BSC auf dem Programm (Samstag, ab 15.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker) .

Nach der bitteren 2:3-Heimpleite gegen Werder Bremen am letzten Spieltag will das Team von Edin Terzić bei den Hauptstädtern wieder zurück in die Erfolgsspur. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)