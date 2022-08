MotoGP: Bastianini ersetzt Miller im Ducati-Werksteam

Das Ducati-Werksteam geht im neuen Jahr in der Motorrad-Königsklasse MotoGP wieder mit zwei italienischen Piloten an den Start.

Das Ducati-Werksteam geht im neuen Jahr in der Motorrad-Königsklasse MotoGP wieder mit zwei italienischen Piloten an den Start. Enea Bastianini (24), in diesem Jahr für das Satellitenteam Gresini Racing auf einer Ducati unterwegs, folgt auf den Australier Jack Miller. Das gab Ducati Corse am Freitag bekannt. Zweiter Kandidat für den Platz war der Spanier Jorge Martin (Pramac Ducati) gewesen.