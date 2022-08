Gefährlicher Vorfall: Formel-1-Training nach Defekt bei Kevin Magnussen unterbrochen

Kevin Magnussen musste nach Motorenproblemen sein Auto mitten auf der Strecke abstellen. Was zunächst nicht sonderlich spektakulär klingt, war aber unglaublich gefährlich – denn das rote Licht an der Airbox war laut Motorsport-Total an, das Auto also geladen und stand komplett unter Strom. Die Schweizer Zeitung Blick sprach gar von „Lebensgefahr“.