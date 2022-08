Transfer-Rätsel um Bayern-Talent Gabriel Vidovic

Der FC Bayern möchte Offensiv-Talent Gabriel Vidovic vor dem Ablauf der Transferperiode noch verleihen – am liebsten innerhalb der Bundesliga. Doch es gibt Schwierigkeiten.

Was wird aus Gabriel Vidovic?

Eigentlich, so der Wunsch der Kaderplaner des FC Bayern und des talentierten Offensivspielers vom Campus, sollte schon längst eine Lösung hinsichtlich einer Leihe feststehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Marktlage gestaltet sich jedoch deutlich schwieriger als erwartet. SPORT1 weiß: Die Bayern wollen Vidovic unbedingt bei einem Bundesligisten „parken“, um ihn an den Wettbewerb zu gewöhnen.

Sie trauen dem 18-Jährigen (Jahrgang 2003) sofort zu, sich in der ersten Liga zu etablieren – und in ein bis zwei Jahren gestärkt an die Säbener Straße zurückzukehren.