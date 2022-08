Ligue 1: Warum Sergio Ramos bei PSG plötzlich unersetzbar ist

Nach einer durchseuchten Debütsaison ist Sergio Ramos endlich bei PSG angekommen. Der Spanier ist nicht nur auf dem Platz wichtig, sondern auch in seiner Schlichterrolle zwischen Neymar und Kylian Mbappé.

In der Saison 2021/22 bestritt der spanische Superstar lediglich 13 Partien in allen Wettbewerben. Hartnäckige Schmerzen in den Waden verhinderten seine Integration.