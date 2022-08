Old Firm: Celtic Glasgow - Glasgow Rangers LIVE auf SPORT1 im TV, Stream

Anzeige

Wenn Celtic Glasgow und die Glasgow Rangers auf dem Fußballplatz aufeinandertreffen, ist Derby-Stimmung garantiert. SPORT1 zeigt das wichtigste Spiel Schottlands, das weit über die Grenzen hinaus elektrisiert, LIVE im Free-TV.

Mehr Derby-Stimmung geht kaum!

Im als Old Firm bezeichneten Duell der beiden schottischen Vorzeigeklubs treffen insgesamt 107 Meistertitel aufeinander. Gerade einmal 19-mal hieß der Meister Schottlands nicht Celtic oder Rangers.

Nach dem Zwangsabstieg der Rangers im Jahr 2012 kämpfte sich der schottische Rekordmeister in vier Jahren wieder in die höchste Spielklasse und ist erneut zum größten Konkurrenten Celtics geworden. Allerdings gelang dem Team von Cheftrainer Giovanni van Bronckhorst in den sechs Jahren seit dem Wiederaufstieg nur ein Meistertitel (2020/21). In den übrigen Spielzeiten stand Celtic am Ende ganz oben und rutscht so immer weiter an die Bestmarke der Rangers heran. Drei Titel trennen die Erzrivalen nur noch. (NEWS: Alles zum Fußball)

Rangers haben leicht die Nase vorn

In dieser Spielzeit soll der Titel allerdings wieder ins Ibrox Stadium gebracht werden. Ein Sieg im Derby wäre dafür die perfekte Basis. Zudem man damit die Gesamtbilanz weiter ausbauen könnte. Aktuell haben die Rangers 168 Siege auf dem Konto, Celtic ging 161-mal als Sieger vom Platz.

Nettes Kuriosum am Rande: Beim Torverhältnis steht es unentschieden. In 430 Aufeinandertreffen in der Liga, FA Cup und League Cup erzielten beide Teams jeweils 594 Treffer. Im Schnitt gibt es also knapp drei Tore pro Spiel zu bejubeln.

Der Sieger übernimmt damit automatisch die Führung in dieser Rubrik. In so einer emotionalen Rivalität wie dem Old Firm zählt jedes Detail, um dem Rivalen eins auszuwischen.