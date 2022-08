Formel 1: Harte Abrechnung mit Ricciardo - Teamkollege hat kein Mitleid

Im Gegenteil, der britische Formel-1-Pilot rechnete schonungslos mit dem Australier ab. McLaren hatte vor kurzem verkündet, man werde sich am Ende der Saison von Ricciardo trennen. Obwohl der Routinier eigentlich noch bis 2023 unter Vertrag stand. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

„Ich sage es nur ungern, aber ich würde sagen Nein“, meinte Norris am Rande des Großen Preises von Belgien nun auf die Frage, ob er mit seinem Kollegen fühle.

„Die Leute werden mich wahrscheinlich dafür hassen, dass ich es sage“, erklärte der 22-Jährige weiter. Aber: „Ich glaube nicht, dass man mit irgendeinem Fahrer auf dem Grid Mitleid haben sollte, nur weil derjenige keinen so guten Job machen konnte.“

Norris: Ricciardo leider nicht konstant genug

In der aktuellen WM-Saison liegt Norris in der Fahrerwertung deutlich vor Ricciardo, dessen Zukunft in der Königsklasse offen ist.