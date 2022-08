Bundesliga: SC Freiburg - VfL Bochum LIVE im TV, Stream & Ticker

Der SC Freiburg eröffnet am Freitag den vierten Bundesliga-Spieltag gegen den VfL Bochum. Die Gäste haben eine heftige Niederlage abzuschütteln.

Der Klub aus dem Pott muss beim SC Freiburg ran. Während die Breisgauer mit zwei Siegen aus drei Spiele gut in die Saison gestartet sind, wartet der VfL noch auf den ersten Punkt. Die Rote Laterne soll weg.

„Ich finde es gut, dass es am kommenden Freitag weitergeht. Wir wissen, dass wir kein gutes Spiel gegen Bayern gezeigt haben. In der Zukunft möchten wir ein anderes Gesicht zeigen. Ich bin davon überzeugt, dass wir an uns glauben und uns auf uns selbst fokussieren müssen“, betonte Trainer Thomas Reis auf der Vereinshomepage im Hinblick auf das anstehende Spiel. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)