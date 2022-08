Anzeige

Bundesliga-Statistiken: Wieso dem FC Bayern mulmig zumute sein könnte Wieso dem FCB mulmig werden könnte

Udo Muras

Dem FC Bayern könnte vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach mulmig zumute sein. Der BVB wird dagegen optimistisch in die Partie gehen.

SC Freiburg – VfL Bochum (Fr., 20.30 Uhr)

In dieser Paarung gab es genauso viel Heimsiege wie Auswärtssiege (je sechs) und immer fielen Tore. Der SC verlor die letzten beiden Heimspiele, Bochum erstmals seit 2006 die ersten drei Saisonspiele. Freiburg gewann nur zwei seiner letzten 17 Freitagsspiele. Das SC-Motto des Abends heißt: Drei auf einen Streich!

Denn bei einem Sieg überholt Trainer Christian Streich die Kollegen Ernst Happel, Armin Veh und Tschik Cajkovski (alle 109 Bundesligasiege). Bei einem Remis gibt es ein Doppeljubiläum: es wäre das 100. in einem Freiburger Heimspiel und das 150. in einen Bochumer Auswärtsspiel. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

RB Leipzig – VfL Wolfsburg (Sa., 15.30 Uhr)

In 12 Duellen fielen erst 25 Tore, nur einmal glückten einem Team mehr als zwei – im Mai 2018 gewann RB 4:1. Der VfL gewann nur das erste Gastspiel in Leipzig (1:0 im März 2017).

Bei dieser Paarung gilt: wer führt, der nicht verliert! Gäste-Coach Niko Kovac gewann nie in Leipzig (0-2-2). Beide sind diese Saison noch sieglos, RB startete nie schlechter in der Bundesliga.

Mainz 05 – Bayer Leverkusen (Sa., 15.30 Uhr)

Hoffnung für Fehlstarter Leverkusen: in Mainz hat Bayer eine positive Bilanz (8-1-7), sechs der letzten neun Gastspiele wurden dort gewonnen. Das einzige Remis fiel übrigens in den August (2009).

In Mainz fielen immer Tore. Der FSV ist sechs Bundesligaspiele ungeschlagen, während Bayer noch punktlos ist und erstmals in seiner Ligahistorie mit vier Niederlagen zu starten droht. So war es auch 2018, als die ersten Punkte am 4. Spieltag geholt wurden – mit einem 1:0 in Mainz.

TSG Hoffenheim – FC Augsburg (Sa., 15.30 Uhr)

Die TSG gewann vier der letzten fünf Duelle und überhaupt gegen keinen Gegner häufiger im Oberhaus (13-4-5). Zuhause (6-4-1) setzte es nur im Dezember 2019 (2:4) eine Niederlage. In den letzten acht Partien fielen stets mindestens drei Tore, entsprechend dem Torschnitt dieses Duells (3,0). (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bisher gewann derjenige, der schon zu Pause führte, immer. TSG-Coach André Breitenreiter hat gegen den FCA eine negative Heimbilanz (1-1-2).

Hertha BSC – Borussia Dortmund (Sa., 15.30 Uhr)

Die noch sieglose Hertha verlor sechs der letzten sieben Duelle gegen den BVB und insgesamt (19-18-33) fast jedes zweite Spiel (47%). Zuhause ist die Bilanz noch positiv (15-9-11) und die Alten schwärmen noch immer vom Berliner Rekordsieg in der Bundesliga – 9:1 am 18. 4. 1970. Mit Toren ist auch aktuell zu rechnen: Hertha traf immer in den letzten 18 Heimspielen (längste Serie seit 2001), der BVB in seinen letzten 31 Bundesligaspielen.

Hertha-Coach Sandro Schwarz verlor seine beiden Heimspiele gegen den BVB (mit Mainz) jeweils mit 1:2. In den letzten acht Jahren blieb der BVB am 4. Spieltag ungeschlagen, gewann sieben Spiele.

Schalke 04 – Union Berlin (Sa., 15.30 Uhr)

Noch wartet Schalke auf den ersten Saisonsieg und hofft ihn gegen den einzigen aktuellen Erstligisten einzufahren, gegen den es nie verlor (1-3-0). Union aber kommt mit der Vereinsrekordserie von zehn Spielen ohne Niederlage angereist und würde Schalke gerne die 200. Heimniederlage in der Bundesliga zufügen.

Noch ein Frustjubiläum droht Königsblau, das 1000. Gegentor in Heimspielen ist nah (bisher 998). Union klettert im Siegesfall in der Ewigen Tabelle auf Platz 35, überholt Alemannia Aachen.

Bayern München – Borussia Mönchengladbach (Sa., 18.30 Uhr)

Bei diesem Gegner wird Rekordmeister Bayern mulmig: gegen Borussia gab es die meisten Pleiten (27) und Gegentore (137) in der Bundesliga. Zuletzt blieb Bayern drei Pflichtspiele sieglos gegen den alten Rivalen. In schlechter Erinnerung ist vor allem die epische 0:5-Pokalpleite aus dem vergangenen Herbst.

Erstmals seit 26. Oktober 2014 (0:0 in Gladbach) ist es wieder ein Spitzenspiel 1 gegen 2! Zwei Bayern-Stars winken Jubiläen: Leroy Sane der 50. Sieg, Serge Gnabry das 50. Tor (-2) im Dress der Münchner.

Thomas Müller holt Weltmeister Berti Vogts (419 Bundesligaspiele) ein. Wenn Bayern den eigenen Startrekord nach vier Spieltagen von 2016/17 brechen will, reicht ein Sieg, da die Tordifferenz (+14) jetzt schon besser ist als vor sechs Jahren (+13).

1. FC Köln – VfB Stuttgart (So., 15.30 Uhr)

Das 1:0 im vergangenen Dezember war der erste Kölner Heimsieg nach zuvor elf Spielen gegen den VfB. Im August hat Köln dieses Duell meist gewonnen (5-1-1). Der 1. FC bestreitet sein 1700. Bundesligaspiel, zum 200. Mal wird Kapitän Jonas Hector für ihn auflaufen. Der VfB kämpft gegen zwei schwarze Serien: sowohl auswärts als auch sonntags ist er elf Spiele sieglos. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Werder Bremen – Eintracht Frankfurt (So., 17.30 Uhr)

Ungeschlagene Bremer treffen auf sieglose Hessen. Werder feierte gegen die Eintracht die meisten Bundesligasiege (43) und hielt am häufigsten die defensive Null (32x). In der Hinrunde konnte Werder aber zuletzt 2008 (5:0) gegen Eintracht gewinnen. Werder ist in der Bundesliga sieben Heimspiele sieglos, Eintracht wartet schon elf Spiele auf einen Dreier. Eine längere Serie dieser Art gab es zuletzt 1983/84 (16 Spiele).

Aber da Trainer Oliver Glasner am Spieltag Geburtstag hat, besteht Hoffnung auf das Ende der schwarzen Serie, weil in 42 von 99 Fällen das Geburtstagskind auf der Bank von seinen Spielern in der Bundesliga mit einem Sieg beschenkt wurde (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

