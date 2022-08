Newcastle United gibt Transfer von Alexander Isak offiziell bekannt

Der Wechsel von Alexander Isak ist offiziell. Newcastle United greift für den ehemaligen Dortmunder tief in die Tasche und macht den Stürmer zum Rekordmann.

Der frühere Dortmunder Bundesliga-Stürmer wechselt für mindestens 70 Millionen Euro vom spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian zum englischen Klub in die Premier League. Er unterzeichnete nach dem erfolgreichen Medizincheck einen langfristigen Vertrag.

Zwar nannte der Saudi-Klub keine genauen Ablösemodalitäten, doch soll Newcastle laut spanischen Medienberichten mindestens 70 Millionen Euro überweisen, die durch weitere Boni noch ansteigen könnten. Damit löst der 22 Jahre alte Schwede den Brasilianer Joelinton als Newcastles Rekordeinkauf ab, für den die Magpies 2019 44 Millionen an Hoffenheim gezahlt hatten.

Isak ist nach Matt Targett, Nick Pope und Sven Botman der vierte Neuzugang der Magpies in diesem Sommer und wird die Rückennummer 14 tragen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Der Stürmer sagte in der Pressemitteilung des Klubs: „Ich freue mich sehr, dass es nun endlich geklappt hat. Es war eine große, große Entscheidung für mich, aber ich bin sehr glücklich damit.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Isak: Newcastle „ein großartiger Verein“

Der Torjäger fügte an: „Es ist ein großartiger, historischer Verein, für den wohl jeder gerne spielen würde, mit tollen Fans. Sie haben einen großen Anteil daran, dass ich hierher gekommen bin - und auch an das Projekt des Vereins, an das ich wirklich glaube.“