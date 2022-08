SC Freiburg: K.o.-Runde der Europa League im Visier! Günter erklärt Höhenflug

Kapitän Christian Günter stand mit dem SC Freiburg vergangene Saison im Pokalfinale, kämpfte bis zum Ende um die Champions League und tritt nun in der Europa League an.

„Noch im Januar oder Februar irgendwohin reisen zu können - also die Vorrunde zu überstehen - wäre schön“, hatte Günter im SPORT1 -Interview schon vor der Auslosung erklärt. Die Aussichten darauf stehen in dieser Gruppe nicht schlecht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Die letzte Saison war einzigartig. Das Pokalfinale war unglaublich, und als SC Freiburg bis zum letzten Spieltag um die Champions League zu spielen! Die Saison geht in die Geschichte ein, aber vielleicht haben wir ja das Glück und spielen noch einmal so eine Saison.“

„Ich glaube, dass der Standort mittlerweile schon einen gewissen Namen hat. Die Jungs fühlen sich hier wohl. Es gibt zwar Vereine, die mehr Geld zahlen, aber Geld ist am Ende auch nicht alles. Ich glaube, da machen wir vieles richtig und mittlerweile kann der Verein auch finanziell anders mithalten als vor zehn Jahren. Diesen Schritt muss man aber auch gehen, wenn man erfolgreich sein will. Und abgesehen davon, überzeugen wir mittlerweile auch auf dem Platz. Es hilft natürlich auch, international zu spielen. Das war für Neuzugänge bestimmt auch ein entscheidender Punkt.“

„Wir haben mit Schlotti (Nico Schlotterbeck) einen wichtigen Spieler verloren, konnten ihn aber mit Matze (Ginter) fast eins zu eins ersetzen. Wir haben mit Gregoritsch, Doan und Kyereh gute Jungs dazu bekommen. Unser Kader ist wirklich sehr gut aufgestellt. Ich glaube, dass wir auch diese Dreifach-Belastung gehen können, aber natürlich ist da noch so ein gewisses Fragezeichen - Stichwort Verletzungen. Es kann so viel passieren. Vielleicht gibt es auch mal ein paar Wochen, in denen man weniger Spiele gewinnt, weil die Belastung sehr hoch ist. Es wird auf jeden Fall sehr anstrengend werden und ich glaube, dass eine Prognose schwierig ist. Wir wollen einfach unser Bestmögliches zeigen.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

„Ich glaube, dass uns die Arbeit, besser zu werden, nie ausgehen wird. Das ist in der Offensive genauso wie in der Defensive. Da gibt es wirklich viele, viele Punkte, die man noch verbessern kann.“

„Wir haben es phasenweise gut und phasenweise auch nicht so gut gemacht. Daran arbeiten wir jetzt. Die sechs Punkte sind aber, glaube ich, total verdient, wenn man einen Strich drunter macht. Es hätte auch ein Punkt mehr sein dürfen, aber ich glaube, dass man so in eine Saison starten kann. Hätte uns das vorher jemand so gesagt, hätten wir wahrscheinlich unterschrieben.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)