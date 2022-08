TSG verlängert mit John - Leihe nach Fürth

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Marco John vorzeitig bis Sommer 2025 verlängert und will dem 20-Jährigen mehr Spielpraxis verschaffen. Daher wurde John bis zum Saisonende an den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. Dies teilte die TSG am Freitag mit.