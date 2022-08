2. Bundesliga heute live: Bielefeld, Braunschweig, Düsseldorf und Regensburg im TV, Stream, Ticker

Düsseldorf nimmt es mit Regensburg auf

Während es am Freitag vor allem im Keller spannend wird, stehen am Samstag die Spitzenteams im Fokus. Mit dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Heidenheim treffen die formstärksten Teams der Liga aufeinander. Übernimmt eines der beiden Teams nach dem Spieltag sogar Platz eins? (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Der FC St. Pauli will sich ebenfalls wieder nach oben orientieren, nachdem die Kiezkicker am vergangenen Wochenende eine 0:2-Niederlage bei Hansa Rostock kassiert hatten. Allerdings ist am Samstag kein geringerer Klub als der SC Paderborn zu Gast am Millerntor.