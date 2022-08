Matthäus gibt Maradonas WM-Final-Trikot ab

Lothar Matthäus hat Argentinien ein Nationalheiligtum zurückgegeben. Der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler überreichte einem argentinischen Sammler in Madrid das Trikot, das Diego Maradona im WM-Finale von Mexiko 1986 getragen hatte. In der Halbzeit des Endspiels hatte Maradona mit Matthäus die Shirts getauscht, Deutschland verlor 2:3.

Er habe schon viele positive Reaktionen bekommen, er sei nun "der beste Freund Argentiniens", sagte Matthäus am Freitag bei einem Interwetten-Termin in München. Da komme "ein Stück Geschichte zurück. Das macht mich stolz."

Marcelo Ordas wird laut SZ an der Puerta del Sol in der spanischen Hauptstadt ein Museum eröffnen, in dem Tausende besondere Objekte aus der Geschichte des Fußballs ausgestellt werden sollen. Der argentinische Verbandschef Claudio Tapia würdigte Matthäus‘ Geste in einer Videobotschaft als „selbstlos“.