Seifert fordert neue Olympiabewerbung Deutschlands

Der ehemalige Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL), Christian Seifert, hat sich nach den European Championships in München für eine neue deutsche Olympiabewerbung ausgesprochen. "Ich bin ein Verfechter von Olympischen Spielen in Deutschland und für eine Bewerbung um die Sommerspiele 2036 in unserem Land", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Sporthilfe dem Spiegel.

Zuletzt waren Bewerbungen in Hamburg und München am Bürgerwillen gescheitert. Olympiakritikern werde zu viel Beachtung geschenkt, meinte Seifert: "Mir wird viel zu oft auf empörte Twitter-Blasen gehört statt auf ganz normale Menschen, die nicht bei Twitter sind und sich über Sommer- oder Winterspiele in Hamburg, München oder in der Rhein-Ruhr-Region freuen würden."