DFB-Team in WM-Qualifikation ohne Gwinn

Die DFB-Auswahl bestreitet ihre abschließenden Spiele in der Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland am 3. September (14.45 Uhr/ZDF) in der Türkei und am 6. September (18.30 Uhr) in Bulgarien. Der Kader umfasst nach Gwinns Absage noch 23 Spielerinnen.