Wasserballer mit Rückkehrern Stamm und Cuk zur EM

Mit dem jungen WM-Team, aber auch zwei routinierten Rückkehrern fliegen die deutschen Wasserballer zur EM in Split. Marko Stamm und Mateo Cuk verstärken nach auskurierten Verletzungen die Mannschaft, die bei der Weltmeisterschaft in Budapest vor zwei Monaten den 13. Platz belegt hatte. Damit gehen ab Montag neun EM-Neulinge ins Becken.

Für den anvisierten Einzug in die K.o.-Runde ist mindestens Platz drei in der Vorrundengruppe notwendig. Die Gegner des Teams von Bundestrainer Petar Porobic sind am Montag (17.00 Uhr) die Niederlande, am Mittwoch (15.30 Uhr) Rumänien und am nächsten Freitag (14.00 Uhr) Weltmeister Spanien.