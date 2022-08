Anzeige

FC Bayern: Deutliche Botschaft an Zirkzee! PK mit Nagelsmann vor Spiel gegen Gladbach zum Nachlesen Nagelsmanns Botschaft an Zirkzee

Bayern gegen Lewandowski! "Ein Geschenk!"

SPORT1

Der FC Bayern trifft auf Borussia Mönchengladbach, in aller Munde ist aber auch das Wiedersehen mit Robert Lewandowski in der Champions League. SPORT1 hat die PK der Münchner zum Nachlesen.

Gibt es den vierten Sieg im vierten Spiel für den FC Bayern München?

Das Team von Julian Nagelsmann ist überragend in die Saison gestartet, zum Auftakt gab es drei Erfolge mit einem Torverhältnis von 15:1 - besser startete noch kein Team in die Bundesliga-Saison. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Doch nun wartet der vielleicht erste Härtetest auf den Rekordmeister: Borussia Mönchengladbach ist am Samstagabend zu Gast in der Allianz Arena. (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach, Samstag 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Nagelsmann äußerte sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel zu Gegner. Er erwartet, dass der Gegner mitspielt. „Wir haben vor niemandem Angst, auch nicht vor Gladbach“, betonte der 34-Jährige.

Lewandowski-Wiedersehen? „Murphys Law“

Der Bayern-Trainer gab darüber auch ein Update zur Personalsituation. Hinter Jamala Musiala steht noch ein Fragezeichen. „Er hat noch Schmerzen“, sagte der Bayern-Trainer.

Zudem gab er dem vor einem Wechsel zum FC Bologna stehenden Joshua Zirkzee eine Botschaft mit auf dem Weg. „Er könnte alles erreichen, muss aber in ein, zwei Situationen einen Schritt mehr gehen, dann könnte er eine herausragende Entwicklung nehmen“.

Auch zum Wiedersehen mit Robert Lewandowski in der Champions League äußerte sich der Coach. Er sprach von „Murphys Law“ und hofft, dass die Bayern-Fans ihren ehemaligen Stürmer nicht auspfeifen werden.

Die Pressekonferenz zum Nachlesen.

+++ Nagelsmann über Zirkzee +++

„Ich hatte am Anfang ein langes Gespräch mit ihm, wo ich ihm aufgezeigt habe, dass ein Weggang von Lewy auch eine Chance mit sich bringen kann. Er macht einige Dinge herausragend. Er könnte alles erreichen, muss aber in ein, zwei Situationen einen Schritt mehr gehen, dann könnte er eine herausragende Entwicklung nehmen - ein bisschen mehr Punch und Wucht in bestimmten Situationen.“

+++ Nagelsmann über Gladbach +++

„Ich gehe davon aus, dass sie mitmachen. Wir haben vor niemandem Angst, auch nicht vor Gladbach. Die Antwort gibt es morgen um 18.30 Uhr. Unsere Spieler haben vor keinem Gegner Angst.“

+++ Nagelsmann über Lewandowski-Empfang +++

„Ich glaube, dass es Beifall gibt. Ich finde es nie gut, wenn jemand ausgepfiffen wird. Ich habe die Abläufe auch nicht alle mitgekriegt, aber ich bewerte die Ergebnisse. Der Fan im Stadion ist noch weiter weg. Es gibt immer auch eine zweite Wahrheit, dass Dinge überspitzt dargestellt, falsch übersetzt werden.“

+++ Nagelsmann über Upamecano +++

„Es sind verschiedene Dinge. Er ist Papa geworden, hatte ein paar private Themen, die einen reifen lassen. Er hat eine gesteigerte Fitness. Mit Matthijs (de Ligt)und Luci (Hernández) hat er zwei Top-Konkurrenten, die es ihm nicht erlauben, kürzer zu treten. Er denkt oft über seine Fehler nach, ist sehr selbstkritisch. Er macht es sehr, sehr gut. Er ist aggressiv, hat Speed. Wenn er so weiterspielt, hoffe ich, dass er auch ein Kandidat für die französische Nationalmannschaft ist.“

+++ Nagelsmann über Davies und die Bayern-Abwehr +++

„Er ist ready für die Startelf. Bei den Innenverteidigern werden zwei von drei spielen, mal schauen.“

+++ Nagelsmann über Mané +++

„Es war der dritte Spieltag, in England hat er wahrscheinlich 35 Spiele gemacht. Es ist schwer zu vergleichen. Grundsätzlich habe ich nie die Idee, dass ein Spieler wenig Kontakte hat.“

+++ Nagelsmann über die CL-Auslosung +++

„Es ist ein bisschen ‚Murphys Law‘ gewesen, ich habe es erwartet. Eine sehr anspruchsvolle Gruppe, aber ich glaube, dass wir uns durchsetzen können. Jetzt müssen wir uns mal nicht vorwerfen lassen, dass wir Losglück haben, sondern direkt performen.“

+++ Nagelsmann über den straffen Spielplan +++

„Wir wissen nicht hundertprozentig, was das für Auswirkungen haben wird. Wir versuchen die Spieler daran zu gewöhnen, dass sie auch mal nicht spielen und die Stimmung dennoch positiv bleibt, dass das Normalität wird. Wir haben viele Reisetage, die Gegnervorbereitung verkürzt. Wir haben unser System in den Spielen nur minimal verändert. Der eigene Matchplan wird reduziert, um Stabilität hineinzubekommen. Für mich die Nachbereitung viel wichtiger als die Vorbereitung. Leider hat man dafür wenig Zeit.“

+++ Nagelsmann über das Personal +++

„Choupo hat wieder trainiert, hatte aber auch ein bisschen Schmerzen. Leon (Goretzka) hat auch trainiert. Beide sind aber noch keine Option für morgen. Wir haben es bis jetzt gut gesteuert. Wir kommen dahin, dass der Kader ein einheitliches Niveau bekommt. Das macht es schwierig, beim Auswählen, aber das macht es auch spannend. Wir haben einen sehr ausgeglichenen Kader, das ist eine gute Situation. Mit Ausnahme der beiden haben wir morgen einen vollen Kader.“

+++ Nagelsmann über Sarr +++

Auf SPORT1-Nachfrage: „Stand jetzt wird er bleiben. Zuletzt hat er auch sehr gut trainiert. Ich sehe ihn nicht als Rechtsverteidiger sondern eher im rechten Mittelfeld. Er hat ein sehr gutes Tempodribbling und nimmt sehr viel Risiko in den Aktionen. Er macht es sehr gut und wird Stand jetzt auch morgen im Kader sein.“

+++ Nagelsmann über Mazraoui +++

„Die letzten eineinhalb Wochen ist er näher herangerutscht. Er hat es zuletzt gut gemacht. Mit Ball ist er sehr gut, hat eine gute Kreativität. Er kann auch auf der Sechser-Position spielen. Er muss sich noch ein bisschen an das Tempo der Bundesliga gewöhnen. Das macht er in den letzten eineinhalb Wochen sehr gut. Am Anfang hat er ein bisschen Gewicht verloren. Jetzt ist er voll da, auch diese Woche hat er sehr aggressiv trainiert. Aber es gibt auch ein Problem: Benji (Pavard) macht es auf der Position sehr gut, spielt sehr verlässlich. Bei Bayern München hast du Konkurrenz. Aber Nouz ist ein sehr guter Spieler, der noch viele Einsätze bekommen wird.“

+++ Nagelsmann über die Verfolger +++

„Ob die Verfolger straucheln, ist mir egal. Wir müssen auf uns schauen. Wenn wir unsere Energie auf den Platz bringen, wird es schwer gegen uns.“

+++ Nagelsmann über Gladbach +++

„Es ist ein Spitzenspiel, wenn man die tabellarische Situation nimmt. Gladbach ist gut gestartet, haben die Gegner nicht in allen Spielen an die Wand gespielt. Sie haben viel Ballbesitzt, ich weiß, dass ihr Trainer das gerne möchte und es in Norwich ein Markenzeichen war. Man sagt, Ballbesitz schießt keine Tore, aber mit Ballbesitz kriegst du auch keins. Wir haben ein sehr gutes Selbstvertrauen. Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft, es ist eine Menge Spannung drin. Was mich am meisten freut: Man spürt eine gute Energie in der Mannschaft. Wenn wir diese Energie haben, sind wir schwer zu schlagen.“

+++ Nagelsmann über Musiala +++

„Er hat keine Startelfgarantie. Der Vergleich von Lothar wird in ehren. Lionel hat über viele Jahre auf hohem Niveau gespielt, das muss er erst noch beweisen. Das traue ich ihm aber zu. Er ist aber noch nicht ganz bei 100 Prozent. Wir müssen schauen, wie es morgen ist. Morgen habe ich die Qual der Wahl. Er hat keine Garantie, dass er spielt, wie übrigens keiner.“

