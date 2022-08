Lewandowskis Albtraum wird wahr! Ausgerechnet gegen FCB in der Champions League

Diese Nachricht schickt Müller an Lewandowski

Robert Lewandowski trifft mit dem FC Barcelona in der Gruppenphase der Champions League auf sein Ex-Team Bayern München. Begeistert darüber dürfte er nicht sein.

Erst vor einigen Wochen hat sich der Pole nach langem Wechsel-Hickhack in Richtung FC Barcelona verabschiedet, nun kommt es in Kürze zu einem Wiedersehen. Denn die Katalanen und die Münchner werden sich in der Gruppenphase der Champions League gegenüberstehen. (BERICHT: Ein Wiedersehen, das keine wollte)