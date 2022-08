Bayern im Favoritenkreis - vier Deutsche ins Achtelfinale

Bayern München geht nach seinem Traumstart in die Saison als einer der Topfavoriten in die Champions League.

Frankfurt am Main (SID) - Bayern München geht nach seinem Traumstart in die Saison als einer der Topfavoriten in die Champions League. Für einen Triumph des deutschen Fußball-Rekordmeisters zahlt der Sportwettenanbieter bwin für zehn Euro Einsatz lediglich 70 Euro aus. Nur Manchester City mit einer Quote von 3,75 sowie Paris St. Germain (6,00) werden noch höher eingeschätzt als das Team von Trainer Julian Nagelsmann.