Premier League: Liverpool-Ikone: Meisterfluch dank Pipi-Ritual beendet!

„Wenn in Afrika der Platz verflucht war, hast du gegen die Pfosten gepinkelt“ erklärt Grobbelaar. Als die Torwart-Legende 2019 im Rahmen eines Events an der Anfield Road von einem Fan aufgefordert wurde, dieses Ritual durchzuführen, musste der Keeper nicht lange überlegen.

„Also habe ich in eine Flasche gepinkelt, es über die Pfosten und die Latte geschüttet und einen Elfmeter in Anfield gehalten. Dann haben die Reds einen Lauf hingelegt, waren ungeschlagen in Anfield und haben die Premier League gewonnen!“, so der mittlerweile 64-jährige.