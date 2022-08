Zu hässlich? Bizarre Haaland-Statue gestohlen

Eine Erling Haaland gewidmete Holz-Skulptur wurde gestohlen. Das Abbild soll schlicht zu hässlich gewesen sein und so Fans verärgert haben. Der Auftraggeber rechtfertigt sich.

Dabei war die Statue des Künstlers Kjetil Barane erst vor zwei Wochen an ihren Platz in Haalands Heimatstadt Bryne in Norwegen gehievt worden.