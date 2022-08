Frodeno bangte um mehr als die Karriere

Der dreimalige Ironman-Weltmeister Frodeno hat nach seiner Entzündung in der Hüfte mehr als nur den Kampf um die Fortsetzung seiner Karriere gewonnen.

„Mein Arzt in Deutschland hat das ferndiagnostisch betreut und sagte irgendwann zu mir: ‚Junge, nur dass du es kapierst, hier geht es nicht mehr um Sport, hier geht es darum, dass du irgendwann wieder normal gehen kannst‘“, sagte Frodeno in einem Interview mit der Welt .

Fordeno will wieder der Beste sein

Frodeno hatte sich zuletzt drei Operationen an der Hüfte unterziehen müssen, ehe er am Dienstag aus dem Krankenhaus in Osnabrück entlassen wurde. Zuvor hatte er monatelang wegen eines erst spät diagnostizierten Teilrisses der Achillessehne pausiert.