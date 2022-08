Europa League: Auslosung mit Union Berlin, SC Freiburg, Manchester United heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Am Freitag wird die Gruppenphase der Europa League ausgelost. SPORT1 zeigt Ihnen, was sie zur anstehenden EL-Saison wissen müssen.

Am 26. August wird in Istanbul die Gruppenphase der Europa League ausgelost. Aus Deutschland sind zwei Teams dabei.

Europa-League-Auslosung LIVE verfolgen

Am Freitag, dem 26. August, findet in Istanbul ab 13 Uhr die Auslosung der Gruppenphase der EL-Saison 2022/23 statt.

Welche deutschen Vereine sind in der Gruppenphase der Europa League dabei?

In der vergangenen Saison konnte mit Eintracht Frankfurt sich erstmals ein deutsches Team den EL-Titel sichern. In dieser Saison nehmen zwei Überraschungsteams aus der vergangenen Saison Angriff.

Union Berlin spielte bereits in der vergangenen Saison europäisch, das Team von Urs Fischer trat in der Conference League an. In dieser Saison versuchen die Eisernen erstmals ihr Glück in der Europa League.