Audi steigt 2026 in die Formel 1 ein

Der Formel-1-Einstieg von Audi zur Saison 2026 ist perfekt, wenn auch zunächst nur als Motorenhersteller. Dies gab das Unternehmen aus Ingolstadt am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz in Spa-Francorchamps bekannt, wo am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) der Große Preis von Belgien ausgetragen wird.