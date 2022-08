Formel 1: Audi steigt ab 2026 ein - Entscheidung offiziell verkündet

Audi steigt in die Formel 1 ein. Nach wochenlangen Verhandlungen und Gerüchten ist die Entscheidung jetzt offiziell. Doch wie geht es weiter?

Das gab das Unternehmen aus Ingolstadt am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz in Spa-Francorchamps bekannt, wo am Sonntag (15.00 Uhr im LIVETICKER) der Große Preis von Belgien ausgetragen wird. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)