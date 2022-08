Eishockey CHL: München, Berlin, Wolfsburg & Straubing LIVE auf SPORT1 im TV und Stream

Anzeige

Die Eishockey CHL startet in die neue Saison und vier deutsche Teams gehen an den Start. Vor allem der EHC Red Bull München will an seine starken Auftritte in der Vergangenheit anknüpfen.

Die Champions Hockey League sucht in der Saison 2022/23 zum achten Mal das beste Team Europas. Unter den 32 Teams befinden sich mit dem Meister Eisbären Berlin sowie EHC Red Bull München, Grizzlys Wolfsburg und Straubing Tigers auch vier Teams aus der DEL. (NEWS: Alles zur CHL)

Vor allem die Münchner sorgten in den vergangenen Jahren immer wieder für Furore. Nach dem verpassten Coup in der Spielzeit 2018/19, wo man erst im Finale am schwedischen Topteam Frölunda HC Göteborg gescheitert war, war man in der darauffolgenden Saison auch wieder bis ins Viertelfinale vorgestoßen. Im vergangenen Jahr war erst im Halbfinale gegen den finnischen Vertreter Tappara Schluss.

In die neue Saison starten die Münchner am 1. September in der Schweiz bei Rapperswil-Jona Lakers. Dies ist zugleich auch das erste Live-Spiel der Eishockey Champions League 2022/23 auf SPORT1, das ab 19.55 Uhr LIVE im Free-TV und Livestream übertragen wird. (SERVICE: Alle CHL-Gruppen)

Für die Eisbären Berlin steht zum Auftakt ebenfalls ein Auswärtsspiel an. Beim französischen Meister Grenoble wollen die Hauptstädter die ersten Punkte einfahren. (SERVICE: Alle CHL-Spiele im SPORT1-Liveticker)

Am 2. September greifen dann auch die Grizzlys Wolfsburg und Straubing Tigers ins Geschehen ein. Während Straubing in Polen gegen Comarch Cracovia antritt, darf sich Wolfsburg als einzige deutsche Mannschaft über ein Heimspiel zum Auftakt freuen. Die Niedersachsen empfangen den EV Zug (ab 20.10 Uhr LIVE auf SPORT1).

Alle CHL-Spiele der deutschen Teams an den Spieltagen 1 und 2:

1. Spieltag:

1. September, 20.00 Uhr: Rapperswil-Jona Lakers - EHC Red Bull München (LIVE auf SPORT1 )

1. September, 20.15 Uhr: Grenoble - Eisbären Berlin

2. September, 20.15 Uhr: Comarch Cracovia - Straubing Tigers

2. September, 20.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - EV Zug (LIVE auf SPORT1)

2. Spieltag: