Sommer-Biathlon-WM: Alle Infos, Zeitplan, TV, Teilnehmer

Der Höhepunkt der Sommer-Saison im Biathlon findet mit der Weltmeisterschaft in Ruhpolding statt. SPORT1 liefert die wichtigsten Infos zum Event.

Doch auch der Sommer hält einige Höhepunkte im Sport bereit und könnte in Zukunft sogar noch mehr Anklang finden. Vom 26. bis 28. August wird zunächst aber erstmal die Weltmeisterschaft im bayrischen Ruhpolding ausgerichtet.

Dabei werden bei der ersten WM in Deutschland die Athleten in den Disziplinen Massenstart, Verfolgung, Super-Sprint sowie Sprint an den Start gehen.