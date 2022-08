Champions League: Pilsen-Profis reagieren auf Champions-League-Gruppe mit Bayern, Barca und Inter

Die Profis von Viktoria Pilsen haben mit einer Mischung aus Vorfreude und Ungläubigkeit auf die Auslosung ihrer Champions-League-Gruppe reagiert. (Alle CL-Gruppen in der Übersicht)

FC Bayern München, FC Barcelona und Inter Mailand. So heißen Pilsens Gegner in der Vorrunde.

Die Tschechen sind damit in der diesjährigen Hammergruppe gelandet. Ein Weiterkommen ist wohl nicht drin, selbst die Europa-League-Qualifikation über Rang drei erscheint fast unmöglich.

„Wir freuen uns auf ihren Besuch in der Doosan Arena“ schreibt der amtierende Meister Tschechiens begeistert über die kommenden Heimspiele. Offenbar überwiegt bei den Spielern und Verantwortlichen Vorfreude, sich mit geschichtsträchtigen Mannschaften auf diesem Level messen zu dürfen.

Pilsen spielt im Camp Nou, der Allianz Arena und im San Siro

Die Begeisterung ist wohl für jeden Fußballfan verständlich, schließlich darf man in dieser Champions-League-Saison in Barcelonas Camp Nou spielen, in der Münchner Allianz Arena auflaufen und sich im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion (ehemals San Siro) beweisen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)