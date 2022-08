Für internationale Märkte: HBL startet Streaming-Plattform

Nach der Vergabe der nationalen Medienrechte will die Handball-Bundesliga sich auch auf dem internationalen Markt weiterentwickeln. Zu diesem Zweck geht die HBL zur neuen Saison mit einer eigenen Streaming-Plattform online, das teilte die Liga am Donnerstag mit.

Mit HBL TV will die Bundesliga ergänzend zu bereits bestehenden Lizenzpartnerschaften neue Zuschauer in Ländern erreichen, in denen bisher keine Bundesligaspiele live zu sehen sind. Dazu zählen etwa die europäischen Märkte Spanien und Portugal, aber auch Märkte in Asien (China, Japan) und Afrika (Ägypten, Tunesien).