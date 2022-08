2. Liga: Holstein Kiel – SV Sandhausen (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der SV Sandhausen trifft am Sonntag (13:30 Uhr) auf Holstein Kiel. Die Störche mussten sich im vorigen Spiel dem SC Paderborn 07 mit 2:7 beugen. Am vergangenen Spieltag verloren die Sandhäuser gegen den 1. FC Nürnberg und steckten damit die dritte Niederlage in dieser Saison ein.