Bundesliga: So streikte sich Dembele vom BVB zum FC Barcelona - Transferposse

Der damals 20 Jahre alte Franzose hatte sich mit herausragenden Leistungen und 31 Scorer-Punkte in 49 Spielen in den Fokus der Katalanen gespielt und wollte den Transfer zu Barca mit allen Mitteln erzwingen.

Nach einer bizarren Transfer-Posse wechselte Dembélé am 25. August 2017 für 105 Millionen Euro nach Barcelona. Durch zusätzliche, erfolgsabhängige Boni erhielt der BVB schließlich insgesamt 140 Mio. Euro.

10. August, morgens:

10. August, vormittags:

Am Mittwoch hat Dortmunds Außenstürmer noch beim offiziellen Fototermin für das BVB-Mannschaftsfoto posiert.

Am Donnerstagvormittag wird Dembélé beim Training allerdings überraschend nicht gesichtet. Er gilt als verschollen. Neue Nahrung für die Gerüchte um einen Abschied. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

10. August, 14 Uhr:

Bei der Pressekonferenz vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Sechstligisten 1. FC Rielasingen-Arlen erklärt Trainer Peter Bosz: „Er war nicht beim Training am Vormittag. Ich habe keine Ahnung, warum nicht. Wir haben versucht ihn zu erreichen, das ist nicht gelungen. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes passiert ist. Ob das mit Barcelona zu tun hat, darüber kann ich nur spekulieren.“

10. August, 16 Uhr:

„Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (“BVB“) hat ein Gespräch mit dem katalanischen Fußballklub FC Barcelona in Bezug auf einen möglichen Transfer des BVB-Spielers Ousmane Dembélé („Spieler“) zum FC Barcelona geführt.

In diesem Gespräch haben die Vertreter des FC Barcelona ein Angebot unterbreitet, welches nicht dem außerordentlichen fußballerischen und sonstigen Stellenwert des Spielers und auch nicht der derzeitigen wirtschaftlichen Marktsituation des europäischen Transfermarktes entsprach. Dieses Angebot hat der BVB daher abgelehnt.

10. August, 17 Uhr:

Entgegen anderslautenden Gerüchten befindet sich Dembélé nicht eigenmächtig auf dem Weg nach Barcelona, sondern hält sich in Dortmund auf. Das erklärt Manager Michael Zorc .

Trotzdem scheint klar: Der Franzose will sich nach Barcelona streiken. Der BVB reagiert auf Dembélés unentschuldigtes Fehlen und suspendiert ihn für das Spiel im DFB-Pokal.

„Ousmane Dembélé hat heute unentschuldigt beim BVB-Training gefehlt und sich offenbar bewusst zu diesem Schritt entschieden. Dieses Fehlverhalten werden wir selbstverständlich sanktionieren. Obendrein haben wir den Spieler, der sich gegenwärtig entgegen anderslautenden Berichten in Dortmund aufhält, in Absprache mit dem Trainer zunächst bis nach dem Pokalspiel am kommenden Wochenende vom Trainings- und Spiel-Betrieb suspendiert“, erklärte Zorc.