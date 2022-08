Tennis-Krimi! Maria scheitert im Viertelfinale von Granby

Tatjana Maria erreichte in Wimbledon 2022 sensationell das Halbfinale © Imago

Tatjana Maria scheitert beim WTA-Turnier im kanadischen Granby im Viertelfinale nach einem wahren Thriller. Zweimal geht es in den Tiebreak.

Wenige Tage vor dem Start der US Open ist Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria beim WTA-Turnier im kanadischen Granby im Viertelfinale nach hartem Kampf ausgeschieden.

Beim Grand-Slam-Turnier in New York, das am Montag beginnt, bekommt es Maria zum Auftakt mit einer schwierigen Gegnerin zu tun.