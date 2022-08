Formel 2: Hoffnung für Motorsport-Deutschland? Zwei deutsche Fahrer kehren zurück

Die Formel 2 fährt an den letzten vier Rennwochenenden wieder mit deutscher Beteiligung. Gleich zwei Fahrer dürfen ihr Können im Cockpit zeigen.

Gute Nachrichten für die deutschen Motorsport-Fans: Mit David Beckmann und Lirim Zendeli kehren gleich zwei deutsche Fahrer in die Formel 2 zurück.

Damit wird die Bundesrepublik an den letzten vier Rennwochen der Saison wieder in der zweitklassigen Rennserie vertreten sein. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Zwar springt Zendeli nur in Spa-Francorchamps für den gesperrten Oliver Caldwell ein, doch Beckmann wird die restliche Saison für van Amersfoort fahren.

Der 22-Jährige hatte für das aktuelle Jahr kein Cockpit in der Formel 2 bekommen und war als Simulator- und Reservefahrer beim Formel-E-Team von Andretti im Einsatz gewesen.

Formel 2: Beckmann bereits mit vier Einsätzen

Dennoch kommt Beckmann bereits auf vier Formel-2-Einsätze in der Saison 2022. Bereits in Imola rutschte er wieder an das Steuer, als er bei Charouz den verletzten Cem Bölükbasi vertrat. Mit Rang acht im Hauptrennen sammelte er direkt Punkte.